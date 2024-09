La collecte des traces OpenTracing avec l'API fournie est entièrement manuelle. Si es développeurs choisissent une approche basée sur l'API, c'est que cela leur donne un contrôle total sur ce qui est tracé, afin d'améliorer la précision des données et de leur ajouter un contexte. Le code spécifique OpenTracing doit être ajouté à la base de code du microservice pour collecter des traces et former un span. À l'inverse, Instana AutoTrace est capable de collecter automatiquement des données de suivi pour les langages de programmation, les frameworks et les connecteurs (de base de données) courants. Instana établit facilement une corrélation entre les données de traçage automatique d'un service et les spans fournis par l'approche OpenTracing manuelle des autres services.

La surveillance des performances d'OpenTracing est centrée sur les mesures relatives à ses traces dans l'environnement. L'intégration OpenTracing d'Instana intègre nativement les traces fournies par OpenTracing dans les informations collectées par Instana AutoTrace.