MariaDB Monitoring fait partie de Application Performance Monitoring d'Instana.

Une fois l'agent Instana déployé dans une infrastructure exécutant MariaDB, ce dernier détecte automatiquement la technologie et se configure pour contrôler MariaDB, ses données de configuration et ses indicateurs de performance. En matière de configuration, il suffit uniquement de fournir des identifiants et de définir des droits pour permettre l'accès aux informations MariaDB Monitoring.