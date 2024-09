Comme l'indique la page GitHub (lien externe à ibm.com), « LXC est avant tout axé sur les conteneurs système, qui vous proposent un environnement le plus identique possible à celui que vous obtiendriez d'une machine virtuelle, sans les obstacles liés à l'exécution d'un noyau séparé et à la simulation du matériel ». Pour y parvenir, LXC allie sécurité de noyau, contrôle d'accès obligatoire et groupes de contrôle. Contrôler un environnement LXC et les applications exécutées sur ces conteneurs nécessite de comprendre comment les différents composants d'application s'exécutent dans cet environnement.

À l'instar des applications basées sur des conteneurs, gérer des applications basées sur LXC demande une visibilité sur les performances au niveau de l'hôte, du conteneur, du composant et du code. En ce sens, Instana se veut le moyen le plus rapide et le plus simple d'identifier et de contrôler les applications LXC. Après une installation rapide de l'agent Instana sur l'hôte virtuel ou physique, l'agent identifie automatiquement tous les conteneurs et composants logiciels exécutés dans l'environnement, déploie tous les détecteurs de contrôle appropriés et commence à tracer chaque requête d'application de bout en bout. De plus, Instana détermine automatiquement l'état de santé des applications et de leurs composants.