Kotlin (lien externe à ibm.com) est un langage de programmation conçu et géré par JetBrain. Le couplage framework/langage de Springstart et de Kotlin est la combinaison la plus utilisée. Spring Boot et Kotlin offrent en effet aux développeurs une solution idéale pour les infrastructures d'applications de microservices, tandis que JVM et Kotlin Monitoring d'Instana assurent une gestion complète des performances et de l'état de santé pour les applications et services écrits en Kotlin.

Afin de comprendre et d'optimiser les performances des applications Kotlin et d'en automatiser davantage la gestion,JVM Monitoring d'Instana ne se limite pas à de simples métriques, mais offre un ensemble complet de fonctionnalités de gestion et de contrôle :

Découverte des instances JVM

Contrôle de l'état de santé sans configuration

Fonction de trace automatique des points de terminaison du service HTTP

Instrumentation automatique du code pour les technologies compatibles (par exemple Spring Boot, Apache Tomcat et autres)

Visualisation des cartes de dépendance des services

Traçage de toutes les requêtes de bout en bout sur tous les systèmes et services

Reconnaissance automatisée des applications et des services

La surveillance complète de Kotlin/JVM nécessite une visibilité des performances sur l'hôte physique ou virtuel, les conteneurs, les instances JVM, les métriques JVM types (comme les données Garbage Collection) et tout code d'application et de service déployé dans l'instance JVM.

Instana est le moyen le plus rapide et le plus simple de surveiller les services basés sur Kotlin pour l'ensemble de la pile afin de fournir des analyses d'applications complètes. L'agent Instana identifie automatiquement toutes les instances JVM, déploie les détecteurs de contrôle nécessaires et commence à tracer les applications et les requêtes. De plus, Instana détermine automatiquement non seulement l'état de santé des instances JVM, mais aussi celui des applications et des services qui s'y exécutent.