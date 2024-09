Auparavant connu sous le nom de MQ Series, IBM MQ est un système de messagerie de niveau entreprise utilisé pour transférer des données entre services d’application à l’aide d’un système de mise en file d’attente des messages. Il permet plusieurs modes d’exploitation : point-à-point, publication/abonnement et transfert de fichier. En outre, les applications peuvent publier des messages pour de nombreux abonnés par multidiffusion. Le contrôle d’IBM MQ nécessite la capacité d’identifier les instances IBM MQ, de collecter des informations sur les performances de la plateforme et des données sur les files d’attente et les gestionnaires de files d’attente.

Avec MQ, si un message ne peut pas être livré immédiatement, il est sécurisé dans une file d’attente, où il attend que la livraison soit assurée. IBM MQ agit comme un « absorbeur de chocs » entre les applications dans les environnements de messagerie asynchrones. En cas de perturbation du réseau ou des applications, il conserve les messages dans des files d’attente spéciales jusqu’à ce que les processus reprennent leur fonctionnement normal.

Visualisation de l’architecture publication/abonnement (« pub/sub »), avec l’aimable autorisation du site web du développeur d’IBM MQ