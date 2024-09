Pour les instances Spark exécutées sur AWS EMR, installez l’agent Instana sur les instances Amazon EC2 à l’aide du cluster EMR. Si vous souhaitez un déploiement automatisé du Spark Monitoring Sensor, l’agent Instana doit être placé sur tous les nœuds du cluster EMR.

Spark Monitoring d’Instana inclut un tableau de bord récapitulatif créé automatiquement qui se concentre sur les KPI de l’application, avec notamment le temps de réponse et la charge. Le tableau de bord comprend également des informations sur la configuration de l’infrastructure et des mesures clés de performance, ainsi que des mesures spécifiques des données de traitement de Spark. Le tableau de bord permet aux opérateurs (DevOps et informatique) de voir toutes les données Spark pertinentes sur un seul écran, ce qui facilite la compréhension de l’état de leurs instances Spark.

Le contrôle de la santé et des performances des instances Apache Spark nécessite à la fois une compréhension de Spark et la possibilité de voir les interactions et les dépendances entre les instances Spark clusterisées et les interactions avec d’autres microservices (en amont et en aval). Le Spark Monitoring Sensor d’Instana identifie et collecte automatiquement ces mesures pertinentes.