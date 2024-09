Pour commencer à surveiller les applications AWS Fargate, vous devez générer des images de conteneur. Pour en savoir plus sur la génération de l'image de conteneur pour des exécutions spécifiques, consultez la documentation AWS Fargate sur Instana. Instana prend actuellement en charge Node.js, .NET Core et Java. Go et Python seront bientôt disponibles.

Une fois les images de conteneur générées pour l'exécution de votre choix, il vous suffit de créer une nouvelle révision de la définition de tâche dans l'environnement Amazon ECS et le tour est joué !