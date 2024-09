Instana suivra les indicateurs et les signatures de santé de DropWizard avec une granularité de 1 seconde et déclenchera un événement dans les 3 secondes s'ils sont en dehors des limites. L'utilisation du machine learning appliqué à la détection des modèles, avec une base de connaissances organisée agissant sur les mesures brutes collectées, permet à Instana de se différencier des autres solutions de contrôle. Comme elle dispose d'une intelligence intégrée, il n'est plus nécessaire de passer du temps à créer et à maintenir de nombreuses règles de santé pour déclencher des alertes.