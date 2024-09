DC/OS déploie des conteneurs, des services répartis et des applications existantes sur des machines. Il se charge ainsi de la mise en réseau, de la reconnaissance de service et de la gestion des ressources afin que les services continuent de fonctionner et de communiquer entre eux. Contrôler l'environnement DC/OS et les applications exécutées sur ces conteneurs nécessite de comprendre comment les différents composants d'application s'exécutent dans cet environnement.

La gestion des applications basées sur DC/OS nécessite une visibilité sur les performances au niveau de l'hôte, du conteneur, du composant et du code. Instana automatise la détection et la surveillance des applications DC/OS. Après une installation rapide de l'agent Instana sur un hôte dans la grappe DC/OS, l'agent identifie automatiquement tous les conteneurs et composants logiciels exécutés dans l'environnement, déploie les détecteurs de contrôle d'application appropriés et commence à tracer chaque requête d'application de bout en bout.