IBM DB2 Monitoring joue un rôle essentiel dans la surveillance automatisée des microservices et des applications d’Instana.

IBM DB2 est une famille de produits de gestion de données hybrides offrant une suite de fonctionnalités conçues pour vous aider à gérer des données structurées et non structurées sur site ainsi que dans des environnements de cloud privé et public. DB2 repose sur un moteur SQL commun intelligent conçu pour l'évolutivité et la flexibilité.