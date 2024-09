ClickHouse Monitoring joue un rôle essentiel dans le contrôle des microservices et des applications d'Instana.

ClickHouse (lien externe à ibm.com) est un système de gestion de base de données open source à colonnes.Il traite des centaines de millions à plus d'un milliard de lignes et des dizaines de gigaoctets de données par serveur et par seconde.