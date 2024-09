AWS RDS Monitoring est une composante importante de la solution Cloud APM d'Instana. AWS Relational Database Service (AWS RDS) est le produit de base de données relationnelle d'Amazon. Se présentant sous la forme d'un service Web destiné aux clients privés et aux entreprises, il est disponible dans plusieurs versions adaptées aux bases de données les plus populaires, parmi lesquelles PostgreSQL, MySQL et MariaDB. AWS RDS permet aux utilisateurs de cloud de mettre facilement en œuvre des bases de données relationnelles au sein de leur système de façon adaptée à la taille de l'environnement. Les clients qui ne disposent pas d'Amazon Management Console (la console de gestion d'Amazon) peuvent utiliser une API pour l'installation.

Après le déploiement dans un environnement client, Instana cartographie automatiquement l'ensemble de l'infrastructure et identifie la façon dont les différentes technologies interagissent les unes avec les autres grâce à son modèle back-end de diagramme dynamique.