Les fonctions AWS Lambda sont souvent utilisées dans le cadre de systèmes plus vastes, qui ne sont pas toujours exécutés dans les environnements AWS, du moins en partie.

Cela implique la difficulté suivante : les services exécutés dans AWS peuvent être tracés à l'aide d'AWS X-Ray, or, ceux exécutés en dehors d'AWS ne font pas partie des traces d'AWS X-Ray et nécessitent une autre solution de traçage distribué. Il en résulte des traces fragmentées et indépendantes et une perte de compréhension de l'ensemble du flux de requêtes.