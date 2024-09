Apache Web Server Monitoring

L'agent de surveillance d'Instana détecte la présence d'Apache HTTPd et de la pile complète d'applications, et installe automatiquement le détecteur de contrôle du serveur Web correspondant, ainsi que les détecteurs correspondants pour Docker et le système d'exploitation. La seule étape manuelle consiste à s'assurer que la page du statut du serveur est activée dans Apache HTTPd. Ce niveau d'automatisation réduit la charge de travail que l'équipe chargée des opérations doit assumer pour configurer et maintenir la surveillance. Commencez rapidement à envoyer des données de mesure avec un minimum de travail.

En règle générale, les mesures suivies sont les suivantes :

Trafic (requêtes, kilo-octets)

Trafic par demande

Charge du processeur

Connexions

Détails de l'agent

Consultez la documentation pour obtenir une liste complète.