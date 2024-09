Apache Tomcat Monitoring

Instana instrumente automatiquement les applications dans Tomcat à des fins de contrôle et de traçage, permettant un traçage réparti des transactions sur l'ensemble de l'instance Tomcat. Pour obtenir la liste complète des transports compatibles, veuillez consulter la documentation d'Instana relative au traçage.

Chaque trace de contrôle Tomcat indique la durée de chaque tronçon entre les composants, ainsi que les détails des erreurs, ce qui permet d'en déterminer la cause et d'identifier la dégradation des performances. Les développeurs peuvent désormais visualiser le fonctionnement de leur application Tomcat en production et identifier les goulots d'étranglement et les appels back-end peu performants au niveau du code. Instana trace les indicateurs clés de performance critiques pour chaque microservice : débit, temps d'attente et taux d'erreur. Il est possible d'accéder directement au code source de l'application Tomcat à partir d'une trace.