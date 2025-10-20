IBM® Instana GenAI Observability intègre la surveillance de l’IA dans les mêmes workflows puissants que les équipes utilisent déjà pour leurs piles d’applications complètes. L’outil détecte et mappe automatiquement les agents, les chaînes et les tâches, puis connecte les données au reste de votre infrastructure. Grâce à une visibilité intégrée sur les prompts, les productions, les tokens, la latence, les coûts et les erreurs, les équipes peuvent rapidement identifier les problèmes, optimiser les performances et exploiter des applications pilotées par l’IA en toute confiance.

Reposant sur les normes OpenLLMetry, Instana prend en charge les principaux fournisseurs et cadres des exigences, dont IBM watsonx.ai, Amazon Bedrock, OpenAI, Anthropic, Groq, DeepSeek, LangChain, LangGraph et CrewAI, ainsi que des environnements d’exécution tels que vLLM et GPU. Cette approche d’écosystème ouvert permet de maintenir l’observabilité de l’IA à l’aune des coûts et de la gouvernance, vous offrant ainsi une clarté de bout en bout, du modèle à l’infrastructure, sans avoir à changer d’outil.