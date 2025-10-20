Corrigez et gouvernez les applications agentiques et basées sur des LLM
IBM® Instana GenAI Observability intègre la surveillance de l’IA dans les mêmes workflows puissants que les équipes utilisent déjà pour leurs piles d’applications complètes. L’outil détecte et mappe automatiquement les agents, les chaînes et les tâches, puis connecte les données au reste de votre infrastructure. Grâce à une visibilité intégrée sur les prompts, les productions, les tokens, la latence, les coûts et les erreurs, les équipes peuvent rapidement identifier les problèmes, optimiser les performances et exploiter des applications pilotées par l’IA en toute confiance.
Reposant sur les normes OpenLLMetry, Instana prend en charge les principaux fournisseurs et cadres des exigences, dont IBM watsonx.ai, Amazon Bedrock, OpenAI, Anthropic, Groq, DeepSeek, LangChain, LangGraph et CrewAI, ainsi que des environnements d’exécution tels que vLLM et GPU. Cette approche d’écosystème ouvert permet de maintenir l’observabilité de l’IA à l’aune des coûts et de la gouvernance, vous offrant ainsi une clarté de bout en bout, du modèle à l’infrastructure, sans avoir à changer d’outil.
Accélérez l’analyse de cause racine avec un traçage unifié sur les agents, les outils, les modèles et les services, sans changement de contexte.
Contrôlez les dépenses et les imprévus grâce à une visibilité modélisée des coûts et des tokens par demande, utilisateur, modèle ou locataire.
Améliorez la fiabilité et la gouvernance grâce à des indicateurs adaptés aux politiques, y compris la latence, les erreurs, les prompts et les productions.
Instana identifie automatiquement les composants d’IA, y compris les agents, les chaînes et les tâches, puis mappe leurs liens avec les services et l’infrastructure. Cette fonctionnalité comprend la modélisation et le monitoring de la hiérarchie des tâches pour visualiser les flux et identifier l’origine des problèmes.
Tracez chaque étape des agents, des appels d’outils, des récupérations et des invocations de modèles tout en corrélant les indicateurs APM traditionnels. L’investigation des incidents en temps réel place les spans d’IA sur la même échéance que les microservices, les bases de données et les réseaux.
Suivez l’utilisation des tokens et le coût modélisé à des niveaux granulaires pour optimiser les modèles, les prompts et la location. Utilisez ces informations pour éviter les dépassements et aligner les dépenses sur les objectifs de performance.
Capturez les prompts et les sorties (avec l’occultation configurable), la latence, le débit, les taux d’erreur et les métadonnées des modèles ou des fournisseurs en utilisant les conventions OpenLLMetry. Ces indicateurs opérationnels peuvent alimenter des tableaux de bord et des alertes qui aident à détecter les comportements à risque et à les acheminer vers les bons propriétaires.
Tirez parti de l’instrumentation native OpenLLMetry (Traceloop) avec couverture des principaux fournisseurs de modèles et cadre des exigences, GPU et exécutions comme vLLM. Veillez à ce que les données d’IA demeurent portables et indépendantes des fournisseurs tout en les unifiant grâce à l’APM mature et au monitoring de l’infrastructure d’Instana.
