GenAI Observability

Corrigez et gouvernez les applications agentiques et basées sur des LLM
Un tableau de bord détaillé présentant les indicateurs d'observabilité d'IA générative IBM.

Démo de GenAI Observability

Découvrez comment Instana trace et optimise l’IA générative et les composants agentiques.

Affichez et gérez vos applications d’IA avec un contexte de bout en bout

 

IBM® Instana GenAI Observability intègre la surveillance de l’IA dans les mêmes workflows puissants que les équipes utilisent déjà pour leurs piles d’applications complètes. L’outil détecte et mappe automatiquement les agents, les chaînes et les tâches, puis connecte les données au reste de votre infrastructure. Grâce à une visibilité intégrée sur les prompts, les productions, les tokens, la latence, les coûts et les erreurs, les équipes peuvent rapidement identifier les problèmes, optimiser les performances et exploiter des applications pilotées par l’IA en toute confiance.

Reposant sur les normes OpenLLMetry, Instana prend en charge les principaux fournisseurs et cadres des exigences, dont IBM watsonx.ai, Amazon Bedrock, OpenAI, Anthropic, Groq, DeepSeek, LangChain, LangGraph et CrewAI, ainsi que des environnements d’exécution tels que vLLM et GPU. Cette approche d’écosystème ouvert permet de maintenir l’observabilité de l’IA à l’aune des coûts et de la gouvernance, vous offrant ainsi une clarté de bout en bout, du modèle à l’infrastructure, sans avoir à changer d’outil.

 
Avantages
Analyse plus rapide de la cause racine sur toutes les applications d’IA

Accélérez l’analyse de cause racine avec un traçage unifié sur les agents, les outils, les modèles et les services, sans changement de contexte.
Contrôler et optimiser les tokens d’IA et les coûts

Contrôlez les dépenses et les imprévus grâce à une visibilité modélisée des coûts et des tokens par demande, utilisateur, modèle ou locataire.
Renforcer les indicateurs de fiabilité, de gouvernance et de conformité

Améliorez la fiabilité et la gouvernance grâce à des indicateurs adaptés aux politiques, y compris la latence, les erreurs, les prompts et les productions.

Fonctionnalités

Mappage des cadres d’IA Traçage de l’IA générative de bout en bout Analyse des tokens et des coûts Indicateurs de qualité, de sécurité et de politique Écosystème et environnement d’exécution ouverts
Décuplez les performances des applications cloud natives grâce à l’observabilité automatisée pilotée par l’IA.

