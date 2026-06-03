Observabilité des agents IA et des LLM

IBM Instana fournit une observabilité de la pile complète pour les applications alimentées par l’IA. La solution étend les capacités existantes de GenAI Observability grâce à une visibilité plus approfondie sur le comportement des agents, les mécanismes de décision et l’impact métier.​

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Instana découvre automatiquement les composants IA, trace les workflows de bout en bout à travers les agents et les services, puis corrèle les signaux de performance, de coût et de qualité au sein d’une solution unifiée. Grâce aux évaluations intégrées, à l’établissement dynamique de références et à une visibilité granulaire sur le raisonnement des agents, les équipes peuvent surveiller, comprendre et optimiser en continu les systèmes d’IA en production.​

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Le résultat est une transition d’une approche réactive du diagnostic vers des opérations IA proactives et gouvernées, permettant aux équipes de gérer les performances, de maîtriser les coûts et de renforcer la confiance dans l’IA à grande échelle.