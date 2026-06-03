Observabilité des agents IA et des LLM

Comprenez, diagnostiquez et gouvernez à grande échelle les applications basées sur l’IA agentique et les LLM
Alors que les entreprises passent de l’expérimentation de l’IA générative au déploiement de l’IA agentique en production, de nouveaux défis opérationnels apparaissent. Les systèmes d’IA ne se limitent plus à des modèles isolés. Ils s’appuient désormais sur des workflows dynamiques composés d’agents, de LLM et de services qui prennent des décisions en temps réel. Les outils d’observabilité traditionnels n’ont pas été conçus pour des systèmes capables de raisonner, d’évoluer et d’agir de manière autonome. Les équipes manquent donc souvent de la visibilité et du contexte nécessaires pour garantir les performances, maîtriser les coûts et préserver la confiance.
Les applications d’IA évoluent en permanence à mesure que les agents, les modèles et les dépendances changent, ce qui complique la compréhension de ce qui s’exécute réellement et des interactions entre les différents composants.
Les équipes ne disposent pas toujours de méthodes cohérentes pour mesurer la qualité, la pertinence et l’exactitude des résultats à travers les workflows IA. Elles s’appuient alors sur des revues manuelles et des contrôles ponctuels.
Les systèmes d’IA peuvent dériver au fil du temps. Les variations de latence, de résultats produits ou d’utilisation des tokens sont souvent difficiles à détecter avant qu’elles n’affectent les utilisateurs ou les budgets.
Les équipes ont souvent du mal à comprendre comment et pourquoi les agents prennent certaines décisions, ce qui complique le diagnostic des workflows ainsi que la mise en œuvre de mécanismes de gouvernance et de traçabilité des responsabilités.
IBM Instana fournit une observabilité de la pile complète pour les applications alimentées par l’IA. La solution étend les capacités existantes de GenAI Observability grâce à une visibilité plus approfondie sur le comportement des agents, les mécanismes de décision et l’impact métier.
Instana découvre automatiquement les composants IA, trace les workflows de bout en bout à travers les agents et les services, puis corrèle les signaux de performance, de coût et de qualité au sein d’une solution unifiée. Grâce aux évaluations intégrées, à l’établissement dynamique de références et à une visibilité granulaire sur le raisonnement des agents, les équipes peuvent surveiller, comprendre et optimiser en continu les systèmes d’IA en production.
Le résultat est une transition d’une approche réactive du diagnostic vers des opérations IA proactives et gouvernées, permettant aux équipes de gérer les performances, de maîtriser les coûts et de renforcer la confiance dans l’IA à grande échelle.
Surveillez la latence, le débit, l’utilisation des tokens et les coûts à travers les modèles et les services. Identifiez les principaux facteurs de coût, optimisez l’utilisation des ressources et alignez les performances de l’IA sur les objectifs opérationnels.
Suivez les requêtes à travers les agents, les appels aux LLM, les outils et les services traditionnels. Visualisez l’ensemble des workflows et comprenez comment les composants IA interagissent dans le contexte global de l’application.
Suivez l’utilisation des tokens et le coût modélisé à des niveaux granulaires pour optimiser les modèles, les prompts et la location. Utilisez ces informations pour éviter les dépassements et aligner les dépenses sur les objectifs de performance.
Grâce aux évaluations intégrées, évaluez les résultats produits par l’IA en fonction de leur exactitude, de leur pertinence et de leur cohérence. Le système apprend automatiquement les comportements normaux afin de détecter les dérives, les anomalies et les variations de performance au fil du temps.
Comprenez comment les agents prennent leurs décisions grâce à une visualisation des workflows multi-étapes, de l’utilisation des outils et des interactions avec les LLM. Accélérez le diagnostic grâce à une visibilité complète sur les mécanismes qui conduisent aux résultats obtenus.
Comprenez comment les décisions sont prises et assurez-vous que le comportement de l’IA reste aligné sur les objectifs métier.
Évaluez en continu les résultats produits et détectez rapidement les dérives ou les dégradations.
Suivez l’utilisation des tokens et les principaux facteurs de coût afin de réduire le gaspillage et d’améliorer l’efficacité.
Réduisez le MTTR et éliminez la prolifération des outils grâce à une visibilité unifiée sur l’IA et les applications.
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Découvrez comment les agents IA transforment la détection et la résolution des anomalies.
Découvrez comment les agents IA et les LLM prédisent et préviennent les incidents IT en temps réel.
IBM Instana AI Agent and LLM Observability offre une visibilité approfondie sur les systèmes d’IA. La solution permet aux équipes de découvrir automatiquement les composants IA, d’évaluer les résultats produits, de surveiller les performances et les coûts, et de comprendre comment les décisions sont prises au sein de workflows complexes.
IBM Instana assure automatiquement le traçage de chaque requête IA sur l’ensemble du workflow IA, depuis le prompt utilisateur jusqu’à l’inférence du modèle et aux services en aval, sans nécessiter d’instrumentation manuelle. Instana cartographie l’ensemble des dépendances, corrèle les problèmes de latence et les tendances d’erreur, et met en évidence les problèmes tels qu’une inférence lente, des goulets d’étranglement liés aux tokens, une dégradation des performances GPU ou des échecs de prompts.
Instana offre une visibilité détaillée sur l’utilisation des tokens et les coûts associés à travers les modèles, les services et les workflows. Les équipes peuvent ainsi identifier les principaux facteurs de coût, optimiser l’utilisation des ressources et éviter les dépenses imprévues.
Instana combine la surveillance en temps réel, des évaluations continues et un établissement dynamique de références afin de détecter rapidement les problèmes de performance, les dérives et les anomalies, et de garantir que les systèmes d’IA restent fiables et alignés sur les résultats attendus.
Oui. Instana fournit une observabilité de la pile complète unifiée couvrant à la fois les composants IA et les services traditionnels. Vous profitez ainsi d’une visibilité de bout en bout et pouvez diagnostiquer plus rapidement les problèmes dans les applications hybrides.
IBM Instana collecte des métriques spécifiques à l’IA telles que le temps d’exécution des prompts, la latence d’inférence, le nombre de tokens, les comportements de routage des modèles, le temps de génération des embeddings et la latence de récupération dans les bases de données vectorielles. La solution met également en évidence des erreurs telles que les limites de fenêtre de contexte, les prompts mal formés et les événements d’expiration de délai, afin d’aider les équipes à surveiller à la fois le comportement des modèles et celui des services associés.
Instana visualise chaque étape d’un pipeline RAG ou multi-modèles, y compris les services d’embedding, les bases de données vectorielles, les appels d’API, les points de terminaison LLM et les microservices en aval. Ses capacités analytiques identifient automatiquement la cause racine de problèmes tels qu’une récupération lente, des boucles de repli, une saturation des modèles ou des goulets d’étranglement au niveau des API, ce qui rend les opérations de diagnostic plus efficaces.