Observabilité des agents IA et des LLM

Comprenez, diagnostiquez et gouvernez à grande échelle les applications basées sur l’IA agentique et les LLM
Tableau de bord de présentation de IBM Instana GenAI Observability

Défis

Alors que les entreprises passent de l’expérimentation de l’IA générative au déploiement de l’IA agentique en production, de nouveaux défis opérationnels apparaissent. Les systèmes d’IA ne se limitent plus à des modèles isolés. Ils s’appuient désormais sur des workflows dynamiques composés d’agents, de LLM et de services qui prennent des décisions en temps réel. Les outils d’observabilité traditionnels n’ont pas été conçus pour des systèmes capables de raisonner, d’évoluer et d’agir de manière autonome. Les équipes manquent donc souvent de la visibilité et du contexte nécessaires pour garantir les performances, maîtriser les coûts et préserver la confiance.​
Visibilité limitée sur les systèmes d’IA dynamiques​

Les applications d’IA évoluent en permanence à mesure que les agents, les modèles et les dépendances changent, ce qui complique la compréhension de ce qui s’exécute réellement et des interactions entre les différents composants.
Difficulté à évaluer la qualité de l’IA à grande échelle​

Les équipes ne disposent pas toujours de méthodes cohérentes pour mesurer la qualité, la pertinence et l’exactitude des résultats à travers les workflows IA. Elles s’appuient alors sur des revues manuelles et des contrôles ponctuels.
Performances, comportement et coûts difficiles à prévoir

Les systèmes d’IA peuvent dériver au fil du temps. Les variations de latence, de résultats produits ou d’utilisation des tokens sont souvent difficiles à détecter avant qu’elles n’affectent les utilisateurs ou les budgets.
Manque d’explicabilité et de transparence dans la prise de décision​

Les équipes ont souvent du mal à comprendre comment et pourquoi les agents prennent certaines décisions, ce qui complique le diagnostic des workflows ainsi que la mise en œuvre de mécanismes de gouvernance et de traçabilité des responsabilités.

La solution Instana AI Agent and LLM Observability

IBM Instana fournit une observabilité de la pile complète pour les applications alimentées par l’IA. La solution étend les capacités existantes de GenAI Observability grâce à une visibilité plus approfondie sur le comportement des agents, les mécanismes de décision et l’impact métier.​

Instana découvre automatiquement les composants IA, trace les workflows de bout en bout à travers les agents et les services, puis corrèle les signaux de performance, de coût et de qualité au sein d’une solution unifiée. Grâce aux évaluations intégrées, à l’établissement dynamique de références et à une visibilité granulaire sur le raisonnement des agents, les équipes peuvent surveiller, comprendre et optimiser en continu les systèmes d’IA en production.​

Le résultat est une transition d’une approche réactive du diagnostic vers des opérations IA proactives et gouvernées, permettant aux équipes de gérer les performances, de maîtriser les coûts et de renforcer la confiance dans l’IA à grande échelle.

Professionnel de l’IT analysant des tableaux de bord sur un environnement multi-écrans

Fonctionnalités

Découverte Visibilité Informations Évaluation Raisonnement agentique

Découvrez comment cela fonctionne avec une démo interactive

Avantages

Renforcez la confiance et la responsabilisation dans les systèmes d’IA​

Comprenez comment les décisions sont prises et assurez-vous que le comportement de l’IA reste aligné sur les objectifs métier.
Améliorez la qualité et la fiabilité de l’IA à grande échelle​

Évaluez en continu les résultats produits et détectez rapidement les dérives ou les dégradations.
Maîtrisez les coûts et optimisez les performances​

Suivez l’utilisation des tokens et les principaux facteurs de coût afin de réduire le gaspillage et d’améliorer l’efficacité.
Accélérez le diagnostic et simplifiez les opérations​

Réduisez le MTTR et éliminez la prolifération des outils grâce à une visibilité unifiée sur l’IA et les applications.

Ressources

Gartner Magic Quadrant 2025 pour les plateformes d’observabilité

Consultez gratuitement l’intégralité du rapport Gartner Magic Quadrant et découvrez l’évolution du marché des plateformes d’observabilité, les critères à prendre en compte pour choisir une solution d’observabilité moderne et les raisons pour lesquelles IBM est un excellent choix.

Obtenir le rapport

Découvrez comment les agents IA transforment la détection et la résolution des anomalies.

Découvrez comment les agents IA et les LLM prédisent et préviennent les incidents IT en temps réel.

Cas d’utilisation connexes

Surveillance des performances cloud natives
Comprenez le mappage complexe de votre infrastructure grâce à la surveillance cloud native des applications en temps réel.
Résolution des incidents d’applications
Résolvez les problèmes avant qu’ils n’affectent vos clients grâce à la prise de décision basée sur l’IA.
AWS Monitoring
Bénéficiez d’une visibilité accrue avec Instana pour tirer le meilleur profit de votre investissement AWS.

Foire aux questions

IBM Instana AI Agent and LLM Observability offre une visibilité approfondie sur les systèmes d’IA. La solution permet aux équipes de découvrir automatiquement les composants IA, d’évaluer les résultats produits, de surveiller les performances et les coûts, et de comprendre comment les décisions sont prises au sein de workflows complexes.

IBM Instana assure automatiquement le traçage de chaque requête IA sur l’ensemble du workflow IA, depuis le prompt utilisateur jusqu’à l’inférence du modèle et aux services en aval, sans nécessiter d’instrumentation manuelle. Instana cartographie l’ensemble des dépendances, corrèle les problèmes de latence et les tendances d’erreur, et met en évidence les problèmes tels qu’une inférence lente, des goulets d’étranglement liés aux tokens, une dégradation des performances GPU ou des échecs de prompts.

Instana offre une visibilité détaillée sur l’utilisation des tokens et les coûts associés à travers les modèles, les services et les workflows. Les équipes peuvent ainsi identifier les principaux facteurs de coût, optimiser l’utilisation des ressources et éviter les dépenses imprévues.

Instana combine la surveillance en temps réel, des évaluations continues et un établissement dynamique de références afin de détecter rapidement les problèmes de performance, les dérives et les anomalies, et de garantir que les systèmes d’IA restent fiables et alignés sur les résultats attendus.

Oui. Instana fournit une observabilité de la pile complète unifiée couvrant à la fois les composants IA et les services traditionnels. Vous profitez ainsi d’une visibilité de bout en bout et pouvez diagnostiquer plus rapidement les problèmes dans les applications hybrides.

IBM Instana collecte des métriques spécifiques à l’IA telles que le temps d’exécution des prompts, la latence d’inférence, le nombre de tokens, les comportements de routage des modèles, le temps de génération des embeddings et la latence de récupération dans les bases de données vectorielles. La solution met également en évidence des erreurs telles que les limites de fenêtre de contexte, les prompts mal formés et les événements d’expiration de délai, afin d’aider les équipes à surveiller à la fois le comportement des modèles et celui des services associés.

Instana visualise chaque étape d’un pipeline RAG ou multi-modèles, y compris les services d’embedding, les bases de données vectorielles, les appels d’API, les points de terminaison LLM et les microservices en aval. Ses capacités analytiques identifient automatiquement la cause racine de problèmes tels qu’une récupération lente, des boucles de repli, une saturation des modèles ou des goulets d’étranglement au niveau des API, ce qui rend les opérations de diagnostic plus efficaces.

Passer à l’étape suivante

Décuplez les performances des applications cloud natives grâce à l’observabilité automatisée pilotée par l’IA.

  1. Essayez Instana Sandbox
  2. Réserver une démo live