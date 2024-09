Masquez plus de 65 types de fichiers dans votre entreprise sur des partages de fichiers, des systèmes de gestion de contenu ou des données dans des bases de données stockées sous CLOBS, XML et d'autres formats. IBM InfoSphere Optim Extended Data Privacy est l'un des rares produits du marché qui masque rapidement et à l'échelle les formats très demandés comme les images, les PDF, XML, CSV, les fichiers textuels non structurés, etc.