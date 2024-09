Millenium bcp, la plus grande banque privée et la deuxième plus grande banque du marché portugais, a choisi IBM InfoSphere Information Server Enterprise Edition et IBM InfoSphere Business Glossary Pack pour se conformer aux réglementations BCBZ 239 en matière de gouvernance et de qualité des données. IBM a été sélectionné pour ses fonctionnalités, sa flexibilité, sa modularité et son évolutivité.