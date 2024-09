IBM® InfoSphere® Information Analyzer évalue la cohérence et la qualité du contenu et de la structure de vos données. InfoSphere Information Analyzer vous aide également à améliorer la précision de vos données en créant des inférences et en identifiant les anomalies.

Évaluez la qualité de vos données, profilez les données en vue de l'intégration et de la migration et vérifiez les sources de données externes. La solution fournit des scénarios illustrant le processus de bout en bout des différents types de projets d'analyse d'informations. Une bibliothèque de règles réutilisable prend en charge les évaluations à plusieurs niveaux par enregistrement de règle et par modèle.