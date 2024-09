IBM InfoSphere® Big Match for Hadoop vous aide à analyser d’énormes volumes de données structurées et non structurées pour obtenir des informations plus précises sur les clients. Il peut permettre de relier rapidement et efficacement des données provenant de plusieurs sources afin de fournir des informations plus complètes et plus précises sur les clients, sans les risques liés au déplacement des données d’une source à une autre. La solution prend en charge les plateformes exécutant Apache Hadoop telles que Cloudera.