IBM InfoSphere Information Server for Data Integration extrait et transforme toutes les données et les charge dans vos systèmes. Résultat : une création de valeur accélérée. Le système fournit des fonctions de transformation intégrées et un cadre de métadonnées commun qui améliore l’efficacité. Il propose également plusieurs options de distribution des données : ETL en masse (extraction, transformation et chargement), virtuelle (fédérée) et incrémentielle (réplication des données).