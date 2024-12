Grâce au suivi de bout en bout des transactions, IMS Problem Investigator identifie les goulots d’étranglement et améliore les performances. Il permet aux utilisateurs d’accéder facilement aux fichiers journaux et il réduit leur travail manuel en les aidant à remonter rapidement jusqu’à la cause racine du problème. Les spécialistes peuvent traiter les problèmes en toute confiance et en apprendre plus sur les composants internes d’IMS, pour des performances optimisées et une productivité améliorée.