Réorganisez les bases de données IMS pendant qu’elles sont en ligne
IBM® IMS Online Reorganization Facility for z/OS réorganise de nombreux types de bases de données IMS qui restent néanmoins accessibles aux applications. Grâce à ce produit, l’administrateur de base de données IMS (DBA) peut désormais réorganiser une base de données IMS tout en permettant un accès complet des applications IMS à la base de données.
Réorganiser une base de données IMS
IMS Online Reorganization Facility for z/OS prend en charge toutes les tâches nécessaires à la réorganisation d’une base de données IMS, notamment : le déchargement et le rechargement des données, la résolution des préfixes de base de données, la reconstruction de l’indexation secondaire, la validation des pointeurs de base de données et la copie d’image de la base de données réorganisée.
Réalisez toutes les procédures de réorganisation nécessaires en une seule étape simple et évitez toute intervention de l’opérateur pendant et après la fin de la réorganisation.
Réduisez les temps d’arrêt des bases de données de plusieurs heures à quelques secondes et améliorez ainsi la disponibilité des bases de données pour les applications fonctionnant 24 h sur 24, 7 j sur 7 et 365 j par an.
Réorganisez les types de bases de données HDAM, HIDAM, HISAM, SHISAM, PHDAM et PHIDAM.
Protégez les données sensibles grâce au chiffrement omniprésent et aux contrôles d’accès d’IBM Z, sans modification de code.
Le système de réorganisation en ligne IBM IMS Online Reorganization Facility for z/OS analyse et évalue les conditions de gestion de l’espace par rapport aux politiques définies par l’utilisateur, afin de déterminer quand les seuils ont été dépassés. Il détecte les problèmes avant qu’ils ne nuisent aux applications IMS. Vous pouvez planifier la réorganisation des bases de données en ligne en définissant à l’avance une plage horaire dédiée à cette opération, ce qui permet d’économiser les ressources des administrateurs de bases de données et le temps CPU, tout en améliorant la disponibilité des bases de données.
La phase de vérification constitue la première étape du processus de réorganisation en ligne. IMS Online Reorganization Facility for z/OS utilise cette phase pour s’assurer que la base de données IMS peut être réorganisée. L’outil vérifie la version d’IMS et les niveaux des composants, l’enregistrement DBRC et les définitions DBD de la base de données, les instructions de contrôle de l’outil, ainsi que l’allocation correcte des jeux de données fantômes et temporaires. La réorganisation continue si cette étape de vérification se termine avec succès.
Les bases de données IMS sont brièvement mises en pause afin de permettre la vidange des tampons de base de données vers les jeux de données IMS. Cela garantit que les dernières mises à jour sont capturées dans les jeux de données IMS originaux. Les jeux de données de la base de données IMS d’origine sont ensuite copiés vers les jeux de données de la base de données IMS fantôme. Une fois cette copie terminée, une seconde courte pause s’opère pour capturer les mises à jour apportées aux jeux de données IMS originaux. Ces mises à jour s’appliquent également aux jeux de données fantômes.
Une fois les jeux de données de la base de données IMS fantôme créés, ils sont déchargés à l’aide de l’outil dédié, puis rechargés à l’aide de l’outil de chargement. S’il existe des index secondaires, ils sont également reconstruits. Les relations logiques internes sont résolues et mises à jour à l’aide de l’outil de résolution de préfixes. Les bases de données fantômes IMS réorganisées sont copiées à l’aide de l’outil de copie d’image et les pointeurs sont vérifiés à l’aide de l’outil de vérification des pointeurs.
Une fois la réorganisation des jeux de données fantômes terminée, les jeux de données originaux de la base de données IMS sont remplacés par les jeux de données réorganisés de la base de données IMS fantôme. IMS DBRC est informé de l’état de la base de données REORG. Si les définitions de la base de données IMS DBD changent, l’installation IMS exécute une commande ACBGEN. Enfin, la base de données IMS est redémarrée en interne par l’outil avec la commande /START et la phase de prise en charge est terminée.
Lors de l’étape de complétude, les rapports finaux sont créés et les jeux de données IMS fantômes sont supprimés.
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