Le système de réorganisation en ligne IBM IMS Online Reorganization Facility for z/OS analyse et évalue les conditions de gestion de l’espace par rapport aux politiques définies par l’utilisateur, afin de déterminer quand les seuils ont été dépassés. Il détecte les problèmes avant qu’ils ne nuisent aux applications IMS. Vous pouvez planifier la réorganisation des bases de données en ligne en définissant à l’avance une plage horaire dédiée à cette opération, ce qui permet d’économiser les ressources des administrateurs de bases de données et le temps CPU, tout en améliorant la disponibilité des bases de données.