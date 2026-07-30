IBM IMS Library Integrity Utilities for z/OS

Validez, comparez, cartographiez, restaurez, documentez et régénérez les définitions de bases de données et de programmes IMS

Graphique stylisé représentant une personne manipulant plusieurs fichiers qui figurent des bibliothèques

Présentation

Garantir l’intégrité et la cohérence des bases de données IMS

IMS Library Integrity Utilities for z/OS valide, compare, cartographie, restaure et régénère les bibliothèques IMS, tout en produisant des rapports détaillés, garantissant ainsi l’intégrité des ACB, des DBD, des PSB et des MFS. L’outil cartographie et compare les blocs de contrôle, reconstitue le code source et fournit une interface graphique pour visualiser les relations.

Fonctionnalités

Protéger la cohérence des bases de données et des applications

Lorsqu’une base de données IMS est chargée à l’aide d’un ensemble de définitions de base de données, puis consultée ultérieurement au moyen d’un autre ensemble de définitions, des dysfonctionnements peuvent survenir et entraîner des problèmes d’intégrité des données. L’outil IMS Library Integrity Utilities for z/OS peut détecter ces anomalies avant qu’elles ne provoquent de graves problèmes d’intégrité des données au sein des bases de données IMS en production. L’ outil permet d’éviter les dysfonctionnements touchant aussi bien les applications IMS en lot que les applications en ligne, en vérifiant les blocs de contrôle IMS lors de l’autorisation de la base de données.

Gros plan sur un ingénieur travaillant sur un ordinateur dans un centre de données

IMS Library Integrity Utilities garantit la cohérence des ressources IMS DBD (bases de données) et PSB (applications) au sein des bibliothèques clés.

L’outil permet de garantir l’existence des relations et des définitions de bases de données lors de la création des DBD et des PSB. Il intègre des fonctionnalités dédiées qui permettent de s’assurer que la bibliothèque IMS ACB est cohérente et exempte d’erreurs. L’outil vérifie que tous les membres d’ACB ont été créés avec la même version et le même niveau de révision d’IMS. Il permet également de régénérer un bloc ACB IMS à partir des blocs de contrôle IMS DBD et PSB.

 

Spécialiste IT passant devant une rangée de systèmes z17

IMS Library Integrity Utilities vérifie la cohérence des ressources de bases de données et d’applications IMS à travers plusieurs bibliothèques. L’outil peut analyser jusqu’à dix bibliothèques simultanément afin de garantir la cohérence entre les définitions IMS DBD, PSB et ACB, ainsi qu’entre les enregistrements IMS DBRC DB et DSG dans les ensembles de données RECON. L’outil peut également comparer les blocs de contrôle IMS DBD et PSB, qu’ils portent un nom identique ou différent et qu’ils résident dans la même bibliothèque ou non.

Un technicien utilisant un ordinateur portable

IMS Library Integrity Utilities peut reconvertir les blocs de contrôle IMS DBD, PSB, MFS et ACB en leurs instructions source de contrôle d’origine. Cette fonctionnalité s’avère particulièrement utile lorsque les bibliothèques sources d’origine ne sont plus accessibles et que les définitions doivent être modifiées. L’outil peut comparer les définitions d’écrans de terminaux du service MFS (Message Format Service) d’IMS résidant dans une même bibliothèque MFS ou dans des bibliothèques différentes.

Un ingénieur asiatique prompt développe une application de codage avec des données logicielles assis devant l’écran d’ordinateur au bureau

IMS Library Integrity Utilities permet de générer de nombreux rapports pour aider les administrateurs de bases de données IMS à gérer les bibliothèques IMS DBD, PSB, ACB et MFS, l’ensemble de données IMS DBRC RECON et le catalogue IMS. Ces rapports incluent des cartographies détaillées des définitions IMS DBD, PSB et ACB – ainsi que des rapports matriciels présentant les comparaisons entre plusieurs bibliothèques de bases de données et d’applications. D’autres rapports résument le contenu des ensembles de données de bibliothèques IMS DBD, PSB et ACB.

Homme d’affaires travaillant sur un ordinateur portable dans un bureau

Lorsque l’extension DBD/PSB Viewer d’IMS Library Integrity Utilities est installée avec IMS Administration Foundation for z/OS, l’utilisateur bénéficie d’une représentation graphique de la base de données IMS et des structures applicatives. Le code source des DBD et des PSB IMS est directement accessible, tout comme les relations entre les DBD IMS et les DBD logiques, ainsi qu’entre les DBD et les PSB.

Ingénieur système contrôlant du code sur plusieurs écrans

Cas d’usage

Fonctionnalités clés pour maintenir l’intégrité d’IMS

IMS Library Integrity Utilities for z/OS fait partie des packs de solutions IMS Tools, qui aident les administrateurs à gérer efficacement les opérations tout en garantissant la cohérence des bibliothèques.L’outil garantit la précision et la capacité de restauration des données en validant les définitions, en évitant les incohérences, en identifiant les écarts et en régénérant les informations de contrôle – réduisant ainsi les risques et favorisant des opérations fiables à grande échelle.
Prévenir proactivement la corruption des bases de données

Détectez les incohérences, telles qu’une utilisation incorrecte des DBD, avant le début de l’exécution. Cela permet aux équipes d’éviter les incohérences structurelles susceptibles de mener à la corruption des données et favorise un fonctionnement plus fiable des bases de données IMS.
S’assurer que les définitions requises sont en place

Vérifiez que les définitions de sous-système IMS requises sont établies et accessibles avant l’exécution des workloads. Cela permet aux équipes d’éviter les problèmes d’exécution liés à des éléments de configuration manquants ou incomplets.
Comparer les bibliothèques et détecter les différences

Identifiez les divergences en comparant les membres au sein des bibliothèques concernées. Cela aide les équipes à maintenir l’alignement des environnements, à réduire la dérive de configuration et à adopter des pratiques cohérentes de gestion des bases de données.
Restauration et régénération des informations critiques

Restaurez les instructions source de contrôle essentielles et reconstruisez les membres de bibliothèques perdus ou endommagés. Cela permet aux équipes d’accélérer les opérations de restauration et de préserver les informations nécessaires au maintien de l’intégrité des bases de données.

Ressources

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Capture d’écran d’IBM IMS
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