IBM IMS Library Integrity Utilities for z/OS

IMS Library Integrity Utilities garantit la cohérence des ressources IMS DBD (bases de données) et PSB (applications) au sein des bibliothèques clés.

L’outil permet de garantir l’existence des relations et des définitions de bases de données lors de la création des DBD et des PSB. Il intègre des fonctionnalités dédiées qui permettent de s’assurer que la bibliothèque IMS ACB est cohérente et exempte d’erreurs. L’outil vérifie que tous les membres d’ACB ont été créés avec la même version et le même niveau de révision d’IMS. Il permet également de régénérer un bloc ACB IMS à partir des blocs de contrôle IMS DBD et PSB.