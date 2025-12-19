IMS Extended Terminal Option Support for z/OS

Gestion fluide de votre environnement IMS ETO
IBM IMS Extended Terminal Option (ETO) Support for z/OS permet aux terminaux VTAM de se connecter à IMS Transactional Manager (IMS TM), même s’ils ne sont pas définis lors du processus de définition du système IMS. Sans IMS ETO Support, l’ajout, la suppression ou la modification de terminaux définis dans IMS TM nécessite l’arrêt du système en ligne afin d’intégrer les changements.
IMS ETO Support gère l’ensemble de vos paramètres IMS ETO, permet de définir des options globales et de remplacer ces options pour des utilisateurs ou des terminaux spécifiques. Par exemple, vous pouvez définir des options globales pour l’ensemble des utilisateurs et les remplacer pour des terminaux ou des ID utilisateur particuliers.
Réduit les temps d’arrêt planifiés liés à la gestion des terminaux VTAM, tout en permettant aux utilisateurs d’initier des sessions IMS depuis n’importe quel terminal VTAM du réseau, pour un accès plus rapide et plus flexible au système.
Associer les messages de sortie aux utilisateurs plutôt qu’aux terminaux renforce la sécurité IMS, tandis que la réduction du nombre de macros nécessaires simplifie la définition du réseau de terminaux, ce qui permet de gagner du temps et de l’espace de stockage lors de la configuration du système.
Pour les terminaux ETO et les structures utilisateur, les ressources ne sont allouées que lorsqu’elles sont nécessaires. Lorsqu’elles ne le sont plus, elles sont supprimées.
Moins de ressources expertes en programmation système sont nécessaires pour maintenir des définitions de terminaux statiques.