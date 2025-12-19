IMS Extended Terminal Option Support for z/OS

IBM IMS Extended Terminal Option (ETO) Support for z/OS permet aux terminaux VTAM de se connecter à IMS Transactional Manager (IMS TM), même s’ils ne sont pas définis lors du processus de définition du système IMS. Sans IMS ETO Support, l’ajout, la suppression ou la modification de terminaux définis dans IMS TM nécessite l’arrêt du système en ligne afin d’intégrer les changements.

IMS ETO Support gère l’ensemble de vos paramètres IMS ETO, permet de définir des options globales et de remplacer ces options pour des utilisateurs ou des terminaux spécifiques. Par exemple, vous pouvez définir des options globales pour l’ensemble des utilisateurs et les remplacer pour des terminaux ou des ID utilisateur particuliers.