IMS Extended Terminal Option Support for z/OS

Gestion fluide de votre environnement IMS ETO

Aperçu

IBM IMS Extended Terminal Option (ETO) Support for z/OS permet aux terminaux VTAM de se connecter à IMS Transactional Manager (IMS TM), même s’ils ne sont pas définis lors du processus de définition du système IMS. Sans IMS ETO Support, l’ajout, la suppression ou la modification de terminaux définis dans IMS TM nécessite l’arrêt du système en ligne afin d’intégrer les changements.

IMS ETO Support gère l’ensemble de vos paramètres IMS ETO, permet de définir des options globales et de remplacer ces options pour des utilisateurs ou des terminaux spécifiques. Par exemple, vous pouvez définir des options globales pour l’ensemble des utilisateurs et les remplacer pour des terminaux ou des ID utilisateur particuliers.
Disponibilité système et accès utilisateur améliorés

Réduit les temps d’arrêt planifiés liés à la gestion des terminaux VTAM, tout en permettant aux utilisateurs d’initier des sessions IMS depuis n’importe quel terminal VTAM du réseau, pour un accès plus rapide et plus flexible au système.
Sécurité IMS renforcée avec une configuration simplifiée

Associer les messages de sortie aux utilisateurs plutôt qu’aux terminaux renforce la sécurité IMS, tandis que la réduction du nombre de macros nécessaires simplifie la définition du réseau de terminaux, ce qui permet de gagner du temps et de l’espace de stockage lors de la configuration du système.
Réduction du temps de checkpoint et de redémarrage

Pour les terminaux ETO et les structures utilisateur, les ressources ne sont allouées que lorsqu’elles sont nécessaires. Lorsqu’elles ne le sont plus, elles sont supprimées.
Réduction de la maintenance

Moins de ressources expertes en programmation système sont nécessaires pour maintenir des définitions de terminaux statiques.

Fonctionnalités

Simplification de la gestion du système

IBM IMS Extended Terminal Option (ETO) Support for z/OS simplifie la gestion des environnements IMS ETO. S’il prend en charge tous les types de terminaux IMS, il permet également de personnaliser les écrans de connexion et de déconnexion des utilisateurs, ainsi que l’affichage des messages d’erreur lors de la connexion. En outre, il prend en charge la journalisation des informations d’erreur pertinentes à l’aide des enregistrements des journaux IMS. IMS ETO Support assure le suivi de toutes les définitions IMS ETO et permet leur actualisation sans redémarrage d’IMS.
Amélioration des procédures de connexion et de déconnexion

IMS ETO Support offre des fonctionnalités spécifiques pour la connexion et la déconnexion ETO. Par exemple, le produit permet à chaque type de périphérique (SLU1, SLU2, SLUP et ISC) de passer directement en mode test MFS après une connexion ETO réussie. Lors de la déconnexion ETO, il peut nettoyer les conversations IMS, réinitialiser l’état des terminaux et retirer les messages existants de la file d’attente, ce qui permet d’éviter des erreurs lors des connexions ETO ultérieures.
Création et actualisation des sorties utilisateur ETO

La fonction IMS ETO permet aux utilisateurs d’adapter les définitions des terminaux et des utilisateurs en utilisant un certain nombre de sorties utilisateur. Ces sorties doivent normalement être écrites en langage assembleur, ce qui peut représenter une difficulté pour les clients. IMS ETO Support permet de créer ces sorties utilisateur par paramétrage à l’aide de mots-clés, évitant ainsi aux clients d’avoir à coder en langage assembleur. L’utilisateur peut définir plusieurs LTERM pour un même utilisateur, configurer des valeurs de déconnexion automatique et définir des noms de LTERM pour les sessions OTMA.
Sécurité avancée pour les utilisateurs et les terminaux

Avec IMS ETO Support, vous bénéficiez d’un niveau de sécurité avancé pour protéger les commandes IMS au niveau des mots-clés. Cette sécurité renforcée repose sur l’utilisation de la classe IBM RACF CIMS, de la sortie utilisateur d’autorisation des commandes IMS ou de profils de sécurité propres à IMS ETO Support. Il est également possible de restreindre l’accès des utilisateurs et des terminaux à certaines plages horaires.
