IBM WebSphere eXtreme Scale offre une grille de données en mémoire (IMDG) avec une gamme de fonctionnalités pour gérer les besoins en données de vos applications. La solution est conçue pour l’intégration avec WebSphere Application Server (WAS) et étend la valeur des déploiements WAS en fournissant des modules d’extension pour les scénarios clés sans modification du code.