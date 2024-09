Identifier les vulnérabilités dans vos environnements de données est essentiel pour comprendre et gérer votre posture en matière de sécurité des données. IBM Security Guardium Vulnerability Assessment analyse les infrastructures de données (telles que les bases de données, les entrepôts de données et les environnements de big data sur site et dans le cloud) pour détecter les vulnérabilités et suggérer des actions correctives basées sur les références issues de STIG, CIS, CVE et d’autres normes de configuration.

Guardium Vulnerability Assessment identifie les failles de sécurité dans les bases de données (correctifs manquants, mots de passe faibles, modifications non autorisées, privilèges mal configurés, nombre excessif de connexions administrateur, activités inhabituelles en dehors des heures de travail, par exemple) et autres vulnérabilités de comportement comme le partage de compte. Cette solution fournit ensuite des rapports complets et formule des suggestions pour traiter les vulnérabilités détectées et renforcer vos environnements de base de données.



Guardium Vulnerability Assessment est intégré à la solution Guardium Data Protection, mais il peut être installé en tant que solution autonome pour un cas d’utilisation donné.