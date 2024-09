IBM FileNet Image Services aide votre organisation à stocker et à gérer de grands volumes d’informations fixes avec une haute disponibilité pour les utilisateurs. Ces services offrent un accès rapide et sécurisé au contenu et aux documents de l’entreprise. IBM FileNet Image Services vous aide à répondre plus rapidement aux besoins métier en trouvant plus rapidement et plus facilement les informations critiques dont vous avez besoin.