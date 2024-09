IBM FileNet BatchIt est un outil d’importation groupée de documents pour faciliter l’acquisition de contenu numérique. Il transforme les fichiers importés en contenu numérique précieux et rapidement accessible afin d’améliorer la productivité et les services métier. Cet outil éprouvé offre des fonctionnalités de point de contrôle et de redémarrage qui aident le service informatique des clients à effectuer les importations en douceur.