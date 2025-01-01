Plans de tarification IBM Hybrid Cloud Mesh

Hybrid Cloud Mesh : des forfaits pour chaque étape de votre parcours d’adoption du cloud et des applications

Faire un essai gratuit Réserver une démo en direct
Illustration des principaux segments et graphiques Hybrid Cloud Mesh
Forfaits Hybrid Cloud Mesh Essentials
Édition gratuite 0 USD 10 RU

Idéal pour les équipes qui découvrent ou testent la connectivité sécurisée des applications jusqu’à 10 RU.

 Faire un essai gratuit Essentials Starter À partir de 400 USD par mois | Unités de 1 RU Quantité minimale 10 RU

Idéal pour les équipes en pleine croissance qui ont besoin d’une connectivité et d’une facturation flexible en fonction de la capacité provisionnée.

 Essential Plus À partir de 3 000 USD par mois | Blocs de 100 RU

Idéal pour les entreprises qui exécutent des workloads stratégiques à grande échelle.

Migrations de VM sans temps d’arrêt

Modernisation Z

Intégration de l’IA agentique

Mise en réseau des applications en libre-service pour les équipes chargées des applications

Connectivité des applications par couche applicative

Réseau Zero Trust

Applications sans localisation

Connectivité intercloud et interrégionale

Haute disponibilité et résilience

Déploiement multi-environnements

Gestion et plan de contrôle SaaS

Support produit Standard

Soutien communautaire uniquement

Advanced Support disponible

Droits d’accès de Red Hat Service Interconnect

Droits d’accès BYO

Droits d’accès à Skupper

Intégration de Skupper Brownfield

* Les prix mentionnés sont donnés à titre indicatif, peuvent varier selon le pays, s’entendent hors taxes et frais de douane applicables et sont soumis à la disponibilité de l’offre de produit dans le pays concerné.
Passer à l’étape suivante

Prêts à accélérer et à rationaliser la connectivité des applications dans les environnements hybrides ?

 Réserver une démo en direct Demander un essai en bac à sable

Limitations version gratuite : 10 RU maximum – Annulation après 3 mois sans utilisation – Support communautaire uniquement

Limitations version d’essai : nécessite l’approbation d’IBM Sales – 100 RU max – Support via IBM Pre-Sales