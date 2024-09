La solution Humio Log Management for IBM Cloud Paks vous aide à obtenir l’observabilité en temps réel de toutes les données de production structurées et non structurées pertinentes sans aucune interruption. Traitez facilement des charges d’ingestion de plusieurs To/jour, et identifiez instantanément les problèmes et les menaces dans n’importe quel environnement informatique complexe. Disponible sur site ou dans le cloud.