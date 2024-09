Avec Guardium Insights SaaS éditions Essential, Standard et Advanced, vous pouvez immédiatement commencer à collecter, analyser et générer des rapports sur votre activité de données. La tarification SaaS de Guardium Insights dépend du nombre d’entrepôts de données dans le cloud surveillés et du volume de stockage requis.

Guardium Insight SaaS est proposé en trois versions différentes en fonction de vos besoins et offre des mises à jour intégrées pour répondre à vos exigences croissantes.