GitLab for IBM

GitLab est la plateforme DevOps qui optimise le développement logiciel des entreprises en leur permettant de distribuer des logiciels plus rapidement et plus efficacement, tout en renforçant leur sécurité et leur conformité. Avec GitLab, vos équipes travaillent ensemble à la planification, à la conception et au déploiement de logiciels de manière sécurisée, contribuant ainsi à la croissance de votre entreprise.