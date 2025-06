Démo 3

Faites de votre stockage un élément de la sécurité de votre système d’information

Voyez comment votre IBM FlashSystem peut collaborer avec IBM QRadar pour détecter et répondre à une cyber-attaque, puis restaurer votre environnement de travail. Assurez-vous ainsi que vous pouvez automatiser la protection de vos données, leur isolation et toute autre action corrective pour reprendre votre activité commerciale au plus vite.