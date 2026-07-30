Traiter, surveiller, suivre et documenter les paiements et transactions financières sur une plateforme multicloud hybride
Intègre, orchestre et surveille les transactions financières
Le logiciel IBM Financial Transaction Manager intègre, orchestre et surveille les transactions financières. Il garantit un traitement cohérent pour de multiples types de paiement, permettant aux institutions financières de regrouper leurs opérations de paiement sur une plateforme unique. Le déploiement, disponible dans le cloud public, le cloud hybride et le multicloud, repose sur Red Hat OpenShift.
Optimiser le cycle de vie des paiements
Utilisez des produits complémentaires pour les paiements instantanés, SWIFT, ACH, SEPA, le traitement des chèques, l’onboarding client, l’acquisition de transactions et bien plus encore. Des services optionnels permettent de moderniser, de remplacer et de renouveler vos systèmes de traitement des chèques existants.
Prenez en charge plusieurs unités commerciales au sein d’une seule instance, dans laquelle chacune peut configurer la solution selon ses propres besoins, réduisant ainsi les coûts et simplifiant vos démarches de conformité. Bénéficiez d’API pour l’intégration aux outils de détection de la fraude et de filtrage des sanctions.
Acheminez vos paiements via d’autres réseaux de paiement (blockchain, paiements instantanés, réseaux régionaux), en plus de SWIFT, sans modifier vos systèmes back-office.
Profitez d’une interface de messagerie SWIFT disposant de l’ensemble des certifications d’interface SWIFT et prenant en charge tous les messages MT et MX. Les paiements empruntent d’autres réseaux de paiement sans nécessiter de modification du back-office.
Bénéficiez de la flexibilité de déploiement de Red Hat OpenShift et de la liberté de choisir parmi les fournisseurs de services cloud pris en charge. Les conteneurs certifiés sont validés sur la plateforme Red Hat OpenShift et conçus selon les normes Kubernetes.
Faites converger le traitement des paiements et standardisez vos opérations tout en réutilisant vos fonctions existantes. Des capacités d’intégration communes permettent de gérer les transactions. Une base de données opérationnelle s’intègre directement aux solutions de gestion des données d’entreprise.
Accélérer la transformation de vos paiements
Modernisez vos opérations de paiement sur tous les circuits tout en améliorant votre conformité, votre évolutivité et votre efficacité. Rationalisez l’intégration des clients et la prestation de services, réduisez la complexité opérationnelle et créez un environnement de paiement plus connecté qui favorise l’adoption du cloud et permet de tirer le meilleur parti des données et de l’IA.
Répondez à l’évolution des exigences de paiement avec plus de rapidité et de confiance. Prenez en charge les exigences de conformité sur plusieurs circuits de paiement, réduisez les risques de mise en œuvre et simplifiez l’adaptation aux évolutions des normes réglementaires et du secteur.
Gérez la hausse des volumes de transactions et des demandes de services tout en maintenant les performances, la disponibilité et la sécurité. Soutenez la croissance de votre entreprise grâce à une architecture conçue pour la résilience opérationnelle et le traitement à l’échelle de l’entreprise.
Réduisez vos coûts opérationnels tout en accélérant le déploiement de nouveaux services et l’onboarding de vos clients. Rationalisez vos processus, augmentez votre productivité et commercialisez plus rapidement des fonctionnalités de paiement innovantes.
Éliminez les silos entre les différents circuits de paiement afin d’améliorer la visibilité, le contrôle et la cohérence opérationnelle. Créez un socle pour la modernisation vers le cloud tout en tirant le meilleur parti des données et des projets d’IA de votre entreprise.
Découvrir les ressources techniques
Accédez à la documentation technique, aux synthèses de produits et aux ressources d’implémentation pour évaluer les fonctionnalités, comprendre l’architecture et planifier le déploiement. Découvrez les supports qui contribuent à accélérer vos initiatives d’adoption, de modernisation et de transformation des paiements.