IBM Financial Transaction Manager

Traiter, surveiller, suivre et documenter les paiements et transactions financières sur une plateforme multicloud hybride

Client utilisant un lecteur de carte de crédit

Présentation

Intègre, orchestre et surveille les transactions financières

Le logiciel IBM Financial Transaction Manager intègre, orchestre et surveille les transactions financières. Il garantit un traitement cohérent pour de multiples types de paiement, permettant aux institutions financières de regrouper leurs opérations de paiement sur une plateforme unique. Le déploiement, disponible dans le cloud public, le cloud hybride et le multicloud, repose sur Red Hat OpenShift.

Produits

IBM Financial Transaction Manager for SWIFT Services
Ajoutez une connectivité et une messagerie SWIFT certifiées à Financial Transaction Manager afin de rationaliser les paiements internationaux et de vous adapter à l’évolution des normes.

Fonctionnalités

Optimiser le cycle de vie des paiements

Utilisez des produits complémentaires pour les paiements instantanés, SWIFT, ACH, SEPA, le traitement des chèques, l’onboarding client, l’acquisition de transactions et bien plus encore. Des services optionnels permettent de moderniser, de remplacer et de renouveler vos systèmes de traitement des chèques existants.

Prenez en charge plusieurs unités commerciales au sein d’une seule instance, dans laquelle chacune peut configurer la solution selon ses propres besoins, réduisant ainsi les coûts et simplifiant vos démarches de conformité. Bénéficiez d’API pour l’intégration aux outils de détection de la fraude et de filtrage des sanctions.

Acheminez vos paiements via d’autres réseaux de paiement (blockchain, paiements instantanés, réseaux régionaux), en plus de SWIFT, sans modifier vos systèmes back-office.

Profitez d’une interface de messagerie SWIFT disposant de l’ensemble des certifications d’interface SWIFT et prenant en charge tous les messages MT et MX. Les paiements empruntent d’autres réseaux de paiement sans nécessiter de modification du back-office.

Bénéficiez de la flexibilité de déploiement de Red Hat OpenShift et de la liberté de choisir parmi les fournisseurs de services cloud pris en charge. Les conteneurs certifiés sont validés sur la plateforme Red Hat OpenShift et conçus selon les normes Kubernetes.

Faites converger le traitement des paiements et standardisez vos opérations tout en réutilisant vos fonctions existantes. Des capacités d’intégration communes permettent de gérer les transactions. Une base de données opérationnelle s’intègre directement aux solutions de gestion des données d’entreprise.

Main d’une femme payant par technologie NFC avec un smartphone dans un magasin de matériel électrique

Cas d’usage

Accélérer la transformation de vos paiements

Modernisez vos opérations de paiement sur tous les circuits tout en améliorant votre conformité, votre évolutivité et votre efficacité. Rationalisez l’intégration des clients et la prestation de services, réduisez la complexité opérationnelle et créez un environnement de paiement plus connecté qui favorise l’adoption du cloud et permet de tirer le meilleur parti des données et de l’IA.
Accélérer la préparation à la conformité

Répondez à l’évolution des exigences de paiement avec plus de rapidité et de confiance. Prenez en charge les exigences de conformité sur plusieurs circuits de paiement, réduisez les risques de mise en œuvre et simplifiez l’adaptation aux évolutions des normes réglementaires et du secteur.
Optimiser efficacement les opérations de paiement

Gérez la hausse des volumes de transactions et des demandes de services tout en maintenant les performances, la disponibilité et la sécurité. Soutenez la croissance de votre entreprise grâce à une architecture conçue pour la résilience opérationnelle et le traitement à l’échelle de l’entreprise.
Améliorer l’efficacité et accélérer la prestation de services

Réduisez vos coûts opérationnels tout en accélérant le déploiement de nouveaux services et l’onboarding de vos clients. Rationalisez vos processus, augmentez votre productivité et commercialisez plus rapidement des fonctionnalités de paiement innovantes.
Unifier les données et les opérations de paiement

Éliminez les silos entre les différents circuits de paiement afin d’améliorer la visibilité, le contrôle et la cohérence opérationnelle. Créez un socle pour la modernisation vers le cloud tout en tirant le meilleur parti des données et des projets d’IA de votre entreprise.

 

 

Ressources

Découvrir les ressources techniques

Accédez à la documentation technique, aux synthèses de produits et aux ressources d’implémentation pour évaluer les fonctionnalités, comprendre l’architecture et planifier le déploiement. Découvrez les supports qui contribuent à accélérer vos initiatives d’adoption, de modernisation et de transformation des paiements.
Présentation technique d’IBM Financial Transaction Manager IBM Financial Transaction Manager : Fournir une infrastructure de paiement rapide et agile
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