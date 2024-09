IBM FileNet Capture est une solution de capture de documents qui facilite l’acquisition de contenus numériques et papier. Cette solution transforme les images de documents numérisés et les fichiers importés en contenus numériques précieux et rapidement accessibles afin d’améliorer la productivité et les services métier. Capture s’intègre directement à IBM FileNet Enterprise Content Manager, au logiciel FileNet P8 et à d’autres applications logicielles.