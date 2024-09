IBM Export for FileNet Image Manager exporte les documents rapidement et facilement à partir d’IBM FileNet Image Services.

La procédure peut être effectuée dans un format d’entrée conforme à IBM FileNet BatchIt pour l’importation vers un back-end FileNet, sans étapes supplémentaires. L’application fournit des fonctionnalités de contrôle et de redémarrage (« checkpoints-and-restart ») pour une administration pratique de la procédure.