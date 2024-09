Travailler avec confiance et transparence

Même dotés des meilleurs processus de planification et de développement d’une solution fiable, nous avons besoin d’un contrôle et de processus spéciaux pour les modèles de machine learning afin de pouvoir les utiliser en toute confiance. MLOps Monitor and Manage utilise IBM Cloud Pak for Data et OpenScale pour établir une surveillance opérationnelle des éléments clés de l’IA digne de confiance.