Fournir des données via des flux d’événements La connexion d’IBM Event Streams à vos systèmes back-end et la création des flux d’événements de changement résout l’inaccessibilité des données. La première nouvelle application est abonnée à ces flux d’événements pour créer une vue locale des données. Le transfert de données plus proche de l’application offre aux clients une expérience utilisateur extrêmement réactive.