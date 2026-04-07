IBM Envizi Emissions Calculations in Excel

Calcul des émissions de gaz à effet de serre en libre-service grâce à l’expertise d’Envizi

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Illustration d’un secteur durable avec panneaux solaires, transports écologiques et gestion efficace des ressources

Calculez en toute confiance, en toute simplicité

Tous les calculs d’émissions ne nécessitent pas une plateforme comptable complète ou une solution personnalisée. Envizi Emissions Calculations in Excel permet de calculer les émissions de manière pratique dans des environnements de feuille de calcul familiers.

Les utilisateurs renseignent les modèles préconfigurés avec des données d’activité, telles que la consommation d’énergie ou de carburant, tandis que les formules intégrées récupèrent les facteurs d’émission dans la bibliothèque de facteurs d’Envizi pour calculer les résultats.

Conçu pour les spécialistes, idéal pour : 

  • Analystes en durabilité et ESG
  • Consultants et équipes de conseil
  • Équipes financières et opérationnelles dédiées à l’analyse des émissions
  • Entreprises au début de leur parcours dans le Scope 3

 

 

Fonctions du module

Catalogue des facteurs d’émission gérés

Accédez à un catalogue de facteurs d’émissions internationaux et régionaux géré, garantissant des calculs à jour et transparents. Sélectionnez les facteurs d’émission de votre choix pour le calcul sans la complexité de la création, de la gestion ou de la mise à jour d’une bibliothèque de facteurs d’émission interne.

Accéder au catalogue des facteurs
Capture d’écran du tableau de bord des émissions API

Formules et modèles préconstruits

Commencez rapidement grâce à des formules prédéfinies, des filtres d’entrée d’activité prédéfinis et des modèles prêts à l’emploi qui simplifient la saisie des données, réduisent la configuration manuelle et contribuent à garantir des calculs d’émissions précis et normalisés dès le premier jour.

Capture d’écran du produit du tableau de bord Envizi des calculs alignés sur le protocole GHG de l’API Envizi Emissions

Calculs normalisés des émissions

Suivez des méthodes de calcul alignées sur le Protocole GES. Utilisez la logique contenue dans l’algorithme de sélection des facteurs d'Envizi pour calculer les émissions Scope 1, 2 et 3 afin d’obtenir des rapports crédibles, normalisés et prêts à être audités dans tous les cas d’utilisation.

Capture d’écran du tableau de bord du catalogue des facteurs d’émission de l’API Envizi Emissions

Passer à la suite Envizi

Utilisez Envizi Emissions Calculations in Excel comme point de départ, avec la flexibilité nécessaire au dimensionnement dans la suite IBM Envizi plus générale, incluant la comptabilité des émissions et les rapports automatisés, à mesure que la maturité des données d’émissions et les besoins en rapports des entreprises augmentent.

Capture d’écran du tableau de bord de présentation de l’API Envizi Emissions

Foire aux questions

Non. Envizi Emissions Calculations in Excel est conçu pour le calcul et l'analyse en libre-service. Les entreprises nécessitant des workflows réglementés, des contrôles et des rapports prêts à l’audit devraient utiliser les solutions de comptabilité des émissions d’Envizi.

L’API Envizi Emissions est conçue pour les développeurs et les éditeurs de logiciels indépendants qui créent leurs propres solutions en matière d’émissions. « Emissions Calculations in Excel » est conçu pour les utilisateurs professionnels qui souhaitent calculer les émissions directement dans Excel, sans codage requis.

Envizi Emissions Calculations in Excel permet de calculer et d'analyser les émissions. De nombreux clients l'utilisent comme entrée dans des processus de reporting plus généraux ou comme tremplin vers une plateforme complète de comptabilité des GES.

 

Envizi Emissions Calculations in Excel utilise des facteurs d’émissions gérés par Envizi pour les émissions de Scope 1, 2 et 3.

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