Tous les calculs d’émissions ne nécessitent pas une plateforme comptable complète ou une solution personnalisée. Envizi Emissions Calculations in Excel permet de calculer les émissions de manière pratique dans des environnements de feuille de calcul familiers.

Les utilisateurs renseignent les modèles préconfigurés avec des données d’activité, telles que la consommation d’énergie ou de carburant, tandis que les formules intégrées récupèrent les facteurs d’émission dans la bibliothèque de facteurs d’Envizi pour calculer les résultats.

Conçu pour les spécialistes, idéal pour :