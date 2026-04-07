Calcul des émissions de gaz à effet de serre en libre-service grâce à l’expertise d’Envizi
Tous les calculs d’émissions ne nécessitent pas une plateforme comptable complète ou une solution personnalisée. Envizi Emissions Calculations in Excel permet de calculer les émissions de manière pratique dans des environnements de feuille de calcul familiers.
Les utilisateurs renseignent les modèles préconfigurés avec des données d’activité, telles que la consommation d’énergie ou de carburant, tandis que les formules intégrées récupèrent les facteurs d’émission dans la bibliothèque de facteurs d’Envizi pour calculer les résultats.
Conçu pour les spécialistes, idéal pour :
Accédez à un catalogue de facteurs d’émissions internationaux et régionaux géré, garantissant des calculs à jour et transparents. Sélectionnez les facteurs d’émission de votre choix pour le calcul sans la complexité de la création, de la gestion ou de la mise à jour d’une bibliothèque de facteurs d’émission interne.
Commencez rapidement grâce à des formules prédéfinies, des filtres d’entrée d’activité prédéfinis et des modèles prêts à l’emploi qui simplifient la saisie des données, réduisent la configuration manuelle et contribuent à garantir des calculs d’émissions précis et normalisés dès le premier jour.
Suivez des méthodes de calcul alignées sur le Protocole GES. Utilisez la logique contenue dans l’algorithme de sélection des facteurs d'Envizi pour calculer les émissions Scope 1, 2 et 3 afin d’obtenir des rapports crédibles, normalisés et prêts à être audités dans tous les cas d’utilisation.
Utilisez Envizi Emissions Calculations in Excel comme point de départ, avec la flexibilité nécessaire au dimensionnement dans la suite IBM Envizi plus générale, incluant la comptabilité des émissions et les rapports automatisés, à mesure que la maturité des données d’émissions et les besoins en rapports des entreprises augmentent.
Non. Envizi Emissions Calculations in Excel est conçu pour le calcul et l'analyse en libre-service. Les entreprises nécessitant des workflows réglementés, des contrôles et des rapports prêts à l’audit devraient utiliser les solutions de comptabilité des émissions d’Envizi.
L’API Envizi Emissions est conçue pour les développeurs et les éditeurs de logiciels indépendants qui créent leurs propres solutions en matière d’émissions. « Emissions Calculations in Excel » est conçu pour les utilisateurs professionnels qui souhaitent calculer les émissions directement dans Excel, sans codage requis.
Envizi Emissions Calculations in Excel permet de calculer et d'analyser les émissions. De nombreux clients l'utilisent comme entrée dans des processus de reporting plus généraux ou comme tremplin vers une plateforme complète de comptabilité des GES.
Envizi Emissions Calculations in Excel utilise des facteurs d’émissions gérés par Envizi pour les émissions de Scope 1, 2 et 3.