Agriculture Texas A&M AgriLife IBM et Texas A&M AgriLife travaillent de concert pour apporter aux agriculteurs des informations relatives à l’utilisation de l’eau pour augmenter le rendement des cultures et réduire les coûts économiques et environnementaux.

Sécurité alimentaire Plan21 Foundation Plan21 Foundation et IBM améliorent la sécurité alimentaire mondiale en aidant les petits agriculteurs en Amérique latine à gérer les cultures de manière plus durable et productive.

Pétrole et gaz Shell Shell et IBM ont déterminé que l’une des meilleures façons d’avancer était de créer une plateforme numérique, OREN, pour permettre la décarbonisation grâce à l’excellence opérationnelle, la sécurité et la durabilité dans le secteur minier.