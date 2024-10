La solution IBM Environmental Intelligence Suite est disponible sous licence basée sur votre consommation. L’autorisation d’utilisation de base offre un large éventail de fonctionnalités et des options flexibles permettent d’ajouter les solutions qui répondent le mieux aux besoins métier de votre entreprise tout au long de son développement. Le modèle de tarification est bien adapté au cas d’utilisation et au profil que vous recherchez. La solution est conçue pour être évolutive et pour s’adapter à un éventail d’utilisateurs, depuis les data scientists aux responsables d’un secteur d’activité en passant par les clients, facilitant la création d’applications adaptées aux risques climatiques. Elle propose également des solutions sectorielles basées sur les workflows pour améliorer l’efficacité opérationnelle.