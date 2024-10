À mesure que les événements météorologiques et climatiques s'aggravent d'année en année, il en va de même pour les risques financiers auxquels sont confrontées les entreprises. La surveillance et la compréhension des conditions météorologiques sont devenues essentielles à la continuité des opérations, et des données météorologiques fiables sont indispensables pour se préparer aux conditions météorologiques extrêmes avant qu'elles ne perturbent vos fonctionnalités.

La solution IBM Environmental Intelligence Suite offre une surveillance en temps réel des conditions météorologiques pour vous aider à prévoir l’impact potentiel des risques climatiques et météorologiques. En combinant les entrées de données météorologiques, l’analyse des risques climatiques et les capacités de comptabilité carbone, les services de surveillance de la suite vous offrent les outils dont vous avez besoin pour prendre des décisions visant à la continuité de vos opérations.