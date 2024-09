Historique à la demande - API Direct

Historique à la demande (HoD) - Direct est une collection d’API qui fournissent des données météorologiques historiques. Actuellement, les jeux de données utilisés sont le jeu de données « Gridded Currents on Demand » (gCOD) et le jeu de données « Agriculture and Energy » (AgE). HoD Direct est une API synchrone qui permet aux utilisateurs d’examiner les données horaires gCOD et AGE. Les utilisateurs spécifient les aspects géospatiaux et temporels de la requête dans l’URL, et les données sont renvoyées dans la réponse.

Découvrir les échantillons