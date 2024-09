Respect des exigences complexes de style et de format Les organisations de planification doivent utiliser leurs données de systèmes et d’ingénierie logicielle pour produire une documentation répondant à des exigences complexes en matière de style et de format. Ces exigences peuvent être imposées par des clients, des partenaires commerciaux ou des organismes de réglementation publics ou sectoriels (par exemple, les exigences relatives aux documents techniques ou contractuels, aux audits et à la conformité, ou les exigences des parties prenantes). Publishing automatise la génération de ces types de documents à partir des données de votre ELM et d’autres produits.

Création de documents multi-sources clairs et élégants IBM Engineering Lifecycle Optimization – Publishing est un logiciel de génération de documents qui vous permet de créer des documents multi-sources à la fois clairs et élégants. Vous pouvez générer des documents manuellement ou par lots pour une utilisation sans surveillance. Ce logiciel réduit le temps consacré à la création manuelle de documents et à leur mise à jour, ce qui vous permet de vous concentrer davantage sur les objectifs principaux de votre entreprise.

Génération d’une matrice de traçabilité des exigences Créez des documents de traçabilité multi-sources aux formats Microsoft Word, PDF, HTML et XSL-FO. Le style des documents est personnalisable. La matrice de traçabilité des exigences inclut des options de mise en forme, telles que le texte enrichi, les tables des matières, l’OLE (Object Linking and Embedding) et des styles définis par l’utilisateur. Le logiciel prend également en charge les liens hypertextes qui permettent de naviguer au sein des documents ou de revenir à l’application source.

Mise à disposition d’un outil indépendant des données pour en faciliter l’utilisation IBM Engineering Lifecycle Optimization – Publishing est un outil « indépendant des données ». Les données sont séparées du formatage et il fonctionne avec des concepts génériques pour les sources de données et les formats de sortie. Aucun outil tiers n’est nécessaire pour ouvrir les documents, et vous n’avez pas besoin de modifier vos données pour utiliser ce logiciel. Vous pouvez également générer des formats de sortie qui ne sont pas directement pris en charge à l’aide de XSL-FO.

Utilisation de modèles pour un démarrage rapide Des modèles prédéfinis et des visites guidées vous aident à vous lancer rapidement. Vous pouvez concevoir le contenu et la mise en forme de vos documents grâce à une suite complète d’outils de création et d’édition de modèles. Les modèles sont intuitifs, avec des fonctionnalités telles que le glisser-déposer et la prévisualisation.

Accès à des données d’applications tierces via XML et REST IBM Engineering Lifecycle Optimization – Publishing peut créer des rapports à partir de données issues des produits IBM Engineering Lifecycle Management (ELM). Les rapports de compatibilité des produits logiciels fournissent la liste complète des sources de données des produits Rational. Ce logiciel vous permet également d’accéder à des données d’applications tierces via des interfaces XML et REST. Vous pouvez générer des rapports à partir des applications prises en charge ou directement à partir d’IBM Engineering Lifecycle Optimization – Publishing.