Engineering Integration Hub peut intégrer IBM Engineering Test Management, Requirements Management DOORS® Next, Workflow Management et IBM Rational ClearQuest® à un certain nombre d'outils tiers, tels que Micro Focus ALM/Quality Center, Atlassian Jira, Clarity et Rally de Broadcom, Digital.ai, et l'open source Mozilla Bugzilla. Cela vous permet d’étendre l’approche de gestion holistique d’ELM à des outils provenant d’un ensemble diversifié de sources, offrant ainsi à votre équipe d’ingénieurs un environnement de développement plus productif.