Avec la solution de gouvernance des processus ELM, vous pouvez favoriser la transformation numérique et la conformité en documentant votre processus à l'aide de conseils personnalisés ou en mettant à profit des conseils provenant de cadres et de normes sectorielles, en les exécutant grâce aux bons outils pour mettre en œuvre le processus documenté et enfin en gouvernant pour prouver votre réussite à l'aide des rapports pertinents pour garantir la conformité à l'aide d'une source d’information unique.