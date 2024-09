Aujourd’hui, les équipes d’ingénierie des logiciels et des systèmes subissent une pression considérable pour mettre au point des produits médicaux critiques pour la sécurité et les commercialiser plus rapidement que jamais. Pour développer ces dispositifs médicaux complexes de manière optimale, il faut une visibilité de bout en bout sur l’ensemble du cycle de vie de l’ingénierie des produits. IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) vous offre l’environnement de gestion idéal pour prospérer dans le développement de produits de sécurité critique et compétitifs.