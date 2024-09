Pour développer la nouvelle génération de systèmes et de produits aéronautiques et de défense, les plus grandes entreprises utilisent les solutions IBM Engineering Lifecycle Management (ELM). Accélérez la préparation de vos processus grâce à des normes industrielles du type DO-178C et ARP 4754A/4761, accélérez le développement en tirant parti d'une traçabilité complète des exigences à la livraison, et améliorez considérablement la qualité en détectant les problèmes à un stade précoce afin de réduire les défauts.